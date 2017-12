Situação de Leão preocupa jogadores A possível suspensão de Emerson Leão preocupa os jogadores do Palmeiras. Por sua expulsão no jogo contra o Inter, o treinador será julgado na sexta-feira pelo STJD e pode pegar um gancho de até 180 dias ? o que o deixaria longe do banco de reservas na partida que decidirá com o Fluminense a última vaga na Libertadores, domingo, no Palestra Itália. ?A gente torce para que o Leão não seja punido. Ele é um técnico que participa muito do jogo, dá dicas, instruções e informações. Pela inteligência dele, ele consegue dar o recado rápido, com muito mais agilidade do que se estivesse com o rádio. Por isso seria melhor que ele estivesse no banco?, admitiu o meia Juninho. ?A presença dele impõe mais respeito?, revelou o lateral-esquerdo Lúcio. O técnico será julgado com base no artigo 188 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ? ?manifestar-se de forma desrespeitosa ou ofensiva?. Na súmula do jogo, o árbitro Evandro Roman relatou que Leão disse o seguinte: ?Eu disse que eles iam roubar no vestiário?. Leão faz questão de comparecer ao julgamento, que acontecerá na sexta-feira, no final da tarde, no Rio de Janeiro. Nesta quarta, ele já esteve na capital carioca para dar uma palestra no II Fórum Internacional de Futebol. Na tarde desta quinta-feira, Leão deverá comandar o primeiro treino coletivo da semana. O técnico não tem problema de jogadores suspensos para a partida contra o Fluminense ? de todo o elenco, ele só não terá o zagueiro Nen e o volante Reinaldo, ambos machucados.