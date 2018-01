Situação de Marcinho segue indefinida Está cada vez mais difícil a permanência do meia-atacante Marcinho no Corinthians. Mesmo declarando sua preferência em continuar no clube, o jogador pode se transferir para o São Caetano, que fez melhor proposta para ficar com o atleta do Paulista de Jundiaí. O São Caetano ofereceu R$ 300 mil reais ao Paulista pelo empréstimo por um ano, enquanto o Corinthians não pretende pagar nada para contar com Marcinho em 2003. Luiz Léo, procurador do jogador, defende a sua permanência no Corinthians, para valorizar sua imagem na disputa da Copa Libertadores da América. Apesar disso, a transação é dada como certa entre as diretorias do Paulista e do São Caetano. Marcinho passa férias em Maceió (AL) e a transferência deve ser definida quando ele voltar para São Paulo. O meia Beto continua nos planos do Corinthians, mas o procurador do atleta, Jorge Carvalho, tenta renovar o contrato com o Fluminense. As negociações começaram nesta sexta-feira e devem se estender pelos próximos dias. Na segunda-feira, o elenco do Corinthians se reapresenta no Parque São Jorge para o período de pré-temporada, entre os dias 10 e 17, em Extrema (MG). A estréia no Campeonato Paulista será dia 25, contra o Marília, em Marília.