Situação do Corinthians só piora Não poderia ser pior a situação corintiana para o clássico de domingo, 16h, na Vila, contra o Santos. Humilhado pelos últimos resultados e sem chances de classificação para a Libertadores - está na modesta 14ª posição, com 52 pontos ganhos -, o Corinthians teme ser estraçalhado pelos santistas e ver abalada ainda mais a reputação dos seus jovens jogadores. Para piorar, o diretor-técnico Roberto Rivellino declarou que gostaria de ver Leão dirigindo o time na temporada de 2004. Desmotivação séria para Juninho, que vê cada vez mais longe de se realizar o sonho de ser efetivado. Nesta quarta-feira, o time treinou no Parque São Jorge e era clara a intenção de não perder a motivação. Juninho gritou muito. Assim como ele, os jogadores também querem usar o jogo de domingo para mostrar aos cartolas que merecem a chance de continuar no clube para o ano que vem. Isso, claro, além do discurso manjado de que o clássico é tradicional, de que tudo pode acontecer... "Olha, a gente tem de ser profissional. São poucas as pessoas que conseguem fazer o que gostam, jogar futebol. Então somos privilegiados", disse o zagueiro César. "Pelos números, o Santos é o favorito, só que num clássico todos os jogadores entram em campo com mais de 100% de disposição." Apesar do resfriado que ainda o incomodava na manhã desta quarta-feira, César poderá ser escalado para enfrentar o Santos, já que os titulares Anderson e Marquinhos estão suspensos. "Estou sendo medicado e até domingo estarei mais que 100% para a partida", avisou o zagueiro. Outra alternativa para a defesa é Marcus Vinícius. O garoto explica que pode se adaptar sem problemas a qualquer esquema, tanto com dois como com três zagueiros: "Não faz diferença. Já joguei no esquema com três zagueiros nas categorias de base."