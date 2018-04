Situação do Santo André no Brasileiro deixa São Paulo cauteloso

Embora o Santo André seja apenas o 17.º colocado do Campeonato Brasileiro e não viva uma boa fase, o meia Jorge Wagner, do São Paulo, mostrou um discurso cauteloso ao comentar o confronto deste domingo contra o rival do ABC paulista, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 25.ª rodada da competição nacional.

Veja também

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Sempre deixamos claro que é um confronto difícil e que respeitamos muito o Santo André. A situação deles na tabela pode deixar a partida ainda mais complicada, porque existe a necessidade de uma vitória para tentar sair dessa situação", afirmou Jorge Wagner.

A preocupação do jogador tem razão de ser. O São Paulo não consegue vencer o adversário há quatro anos. Já são quatro partidas sem triunfos contra o Santo André. A última vitória aconteceu em 26 de março de 2005, quando o time venceu por 3 a 1, no Morumbi, com dois gols de Diego Tardelli e um de Rogério Ceni, pelo Paulistão.

De lá para cá, a equipe acumulou dois empates e duas derrotas contra o rival. Em 2006, o Santo André venceu por 1 a 0, jogando em casa. Em seguida, em 2007, empatou por 1 a 1 no Morumbi. Neste ano, em dois confrontos, a equipe do ABC paulista ganhou por 2 a 0, em fevereiro, no Morumbi, pelo Paulistão, e depois empatou por 1 a 1, novamente no estádio são-paulino, pelo Campeonato Brasileiro.