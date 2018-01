Situação financeira da FPF é estável O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, confirmou nesta terça-feira que fez o Refis para pagar dívidas da entidade com o governo federal. Segundo Del Nero, o débito de aproximadamente R$ 4 milhões é referente a taxas relativas a arbitragem num processo que se arrasta desde 1993. ?Esse era um problema que já vinha nos incomodando fazia tempo. Eu poderia continuar rolando essa dívida, porém resolvemos acabar com isto logo, fazendo um acordo para quitar este valor em 15 anos. Já pagamos três prestações", explicou o presidente. Ele, porém, fez questão de ressaltar que a situação financeira da FPF ?é estável, temos caixa e não há o com que se preocupar?. Mas disse que sua administração será marcada pela contenção de gastos. O principal corte recairá sobre a divulgação e promoção. Embora o dirigente não confirme valores, a entidade deve reduzir R$ 2,8 milhões/ano, a maior parte desta verba utilizada com programa semanal da Federação Paulista veiculado na Rede Vida de Televisão. Há quatro semanas o programa já não é mais mostrado pela Rede TV, também com alcance nacional. Marco Polo Del Nero, acompanhado do vice-presidente Reinaldo Carneiro de Barros e do presidente de honra, José Maria Marin, estive presente em Campinas para participar da última das sete etapas denominada Governo Itinerante. Os dirigentes foram ouvir as reivindicações dos clubes da região para melhorar o futebol do Estado. Este foi o maior encontro de todos, reunindo 120 pessoas num hotel da cidade. Dele participaram presidentes e representantes dos clubes, presidentes de Ligas e vários políticos. Segundo os dirigentes, a política é o caminho mais adequado para reverter alguns efeitos negativos provocados pela Lei Pelé e pelo recente Estatuto do Torcedor. A esperança parece ser o projeto que está sendo elaborado para a criação do Estatuto do Desporto, que englobaria tudo em termos de esportes no País. A idéia é alertar os deputados federais para que participem da aprovação do novo estatuto, em princípio a cargo do deputado Gilmar Machado, do Partido dos Trabalhadores. Nesta quarta-feira, às 15 horas, na sede da entidade, na capital, acontecerá o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A3, com a participação de representantes de 16 clubes. Del Nero confirmou também que na quinta-feira será realizado o Arbitral da nova Série B do Paulista, que englobará os times das Séries B1, B2 e B3, num total de 44 clubes. ?Vamos criar a nova Segunda Divisão, totalmente regionalizada a fim de diminuir custos com viagens e hospedagens. E em 2005 teremos as primeiras três divisões (Séries A1, A2 e A3) do Campeonato Paulista com 20 clubes cada.?