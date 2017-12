Situação inusitada faz Ronaldinho mostrar as nádegas O atacante Ronaldinho Gaúcho passou por uma situação inusitada no treino desta quarta-feira com a seleção brasileira em Königstein, na Alemanha. Ele fazia exercícios puxando uma cinta elástica - treino comum no futebol com a intenção de reforçar a musculatura das pernas, o que ajudaria o jogador no arranque - quando, de repente, a cinta se rompeu, fazendo com que o elástico batesse em sua bunda. A dor foi imediata com o estalo e ele caiu no chão, já que o elástico é feito com uma borracha parecida com a utilizada por médicos e, em versão mais simples, nos estilingues que as crianças usam para brincar. Após o susto, Ronaldinho, sorrindo, pediu para companheiros observarem se o local estava muito machucado. É claro que virou alvo das brincadeiras dos companheiros. Um funcionário da CBF lhe aplicou uma pomada no local e o jogador, já rindo do próprio problema, voltou aos treinos normalmente.