Situações opostas no dérbi de Campinas Guarani e Ponte Preta vão disputar o dérbi de número 177 na história do futebol de Campinas, sábado à tarde, no estádio Brinco de Ouro, mais uma vez em situações opostas. O Guarani está em alta, com 50 pontos, em 9º lugar no Campeonato Brasileiro e de olho numa vaga na Copa Libertadores de 2004. Já a Ponte está em baixa, com 40 pontos, na 18ª posição e preocupada em evitar a zona do rebaixamento. O Guarani está em ascensão, o que provou no empate de 1 a 1 com o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, que diminuiu muito as chances santistas na disputa pelo título brasileiro. "O mais importante é que nosso time jogou bem, mostrou eficiência na marcação e poderia até ter vencido o jogo", avaliou o técnico Barbieri. "Tivemos chances para matar o jogo." O clima no Brinco de Ouro é de confiança, os salários estão em dia e a comissão técnica elaborou uma programação especial para o dérbi. Os jogadores estão concentrados desde segunda-feira à noite. A delegação permaneceu em Santos após o jogo e irá fazer até treinos secretos. "Estamos concentrados e isolados para o dérbi, que é o jogo mais importante do ano", justificou o gerente de futebol do clube, Neto Ferreira. Juntando os cacos - O ambiente no Moisés Lucarelli está bem diferente, por uma séries de problemas. O empate em casa com o Atlético-PR, por 2 a 2, serviu para piorar ainda mais a situação. A Ponte completou 87 dias sem vencer em casa, foi vaiada pela torcida. Além disso, Fabrício Carvalho, artilheiro do time, abandonou o clube. Com salários atrasados, ele recorreu à Justiça do Trabalho e ganhou seu atestado liberatório. Mas não avisou ninguém, decepcionando até os torcedores. Um grupo de jogadores, liderado por Piá, chegou a pedir ao atacante que volte para disputar o dérbi, o que ainda não está descartado. Novidades - Para o dérbi, os dois times terão mudanças. No Guarani, o zagueiro Juninho volta, após cumprir suspensão automática, no lugar de Nenê. O meio-campista Simão também cumpriu suspensão e entra na vaga de Rafael, enquanto Émerson, recuperado de lesão muscular, irá substitui Gláuber, zagueiro que atuou improvisado. Na Ponte Preta, o experiente Gérson deve entrar no lugar de Rodrigo, suspenso. O meio-de-campo ganhará força na marcação com as voltas de Roberto, que cumpriu suspensão, e de Romeu, liberado pelo departamento médico. Ângelo e Ronildo devem deixar o time. Segurança - A diretoria do Guarani colocou 16.300 ingressos à venda, sendo 11.600 para seus torcedores e 4.700 reservados aos rivais. A arquibancada custa R$ 15, com menores e credenciados pagando R$ 7. A Polícia Militar promete repetir o esquema especial que funcionou bem nos últimos dois dérbis, usando perto de 500 policiais.