Sneijder é oficializado pelo Nice e se torna mais uma estrela a chegar ao Francês

O meia Wesley Sneijder é a mais nova estrela a reforçar um clube do futebol francês. Nesta segunda-feira, o Nice oficializou a contratação do jogador holandês, que estava sem clube após acertar a rescisão do seu vínculo com o Galatasaray, da Turquia.

A chegada de Sneijder ao Nice já vinha sendo dada como certa nos últimos dias, mas só foi oficializada nesta segunda-feira, após o jogador ser aprovado nos exames médicos. Assim, ele se torna mais um astro internacional a chegar ao futebol da França, apenas alguns dias depois de o Paris Saint-Germain tirar o brasileiro Neymar do Barcelona.

E assim como ocorreu com Neymar, que viu Javier Pastore lhe ceder a camisa de número 10 do Paris Saint-Germain, Sneijder também vai usar a 10 do Nice, que antes era de Mika Le Bihan.

O Nice fechou a contratação de Sneijder apenas alguns dias após o clube avançar aos playoffs da Liga dos Campeões da Europa ao eliminar o Ajax. Agora, o time tentará passar pelo Napoli para se garantir na fase de grupos da competição continental.

Sneijder, de 33 anos, disputou 131 partidas e marcou 31 gols pela seleção holandesa, sendo destaque do time finalista da Copa do Mundo de 2010, mesmo ano em que faturou o título da Liga dos Campeões. Na sua carreira em clubes, passou por Ajax, Real Madrid e Inter de Milão, antes de chegar ao Galatasaray.

Com a contratação de Sneijder, o Nice passa a ter três jogadores que já venceram a Liga dos Campeões no seu elenco - os outros são o atacante italiano Mario Balotelli e o zagueiro brasileiro Dante. No último fim de semana, o time perdeu por 1 a 0 para o Saint-Étienne na sua estreia no Campeonato Francês.