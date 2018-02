Só 5 clubes recorrem contra anulação Dos 14 clubes envolvidos na polêmica da anulação dos 11 jogos do Campeonato Brasileiro apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho - que foram colocados sob suspeita de manupilação - apenas cinco decidiram apelar contra a decisão do STJD. Em reunião realizada na sede do Clube dos 13 nesta terça-feira em São Paulo, os presidentes do Internacional, Cruzeiro, Santos, Ponte Preta e Figueirense assinaram a ação judicial que pede a suspensão da anulação dos jogos. O documento será encaminhado amanhã à justiça desportiva. O presidente do São Paulo também esteve na reunião, mas não assinou o documento. O representante do Botafogo - que era esperado para o encontro - não compareceu. O presidente do Inter, Fernando Carvalho, que liderou o movimento, acha que o recurso tem chances de prosperar, já que ?o processo apresentou vários vícios de procedimento?. O dirigente sustenta que há contradições nas decisões do presidente do STJD, Luiz Zveiter. ?No início, ele falou que três jogos estavam isentos de manipulação, depois mudou. Nós queremos saber as razões, já que ele não nos deu acesso aos autos, num claro desrespeito os nossos direitos?, argumentou o dirigente. ?A legislação esportiva é clara: o jogo só pode ser anulado se houver prova cabal de fraude e pelo que sabemos essas provas não existem para todos os jogos?, acrescentou. Carvalho afirmou que, em princípio, não é contra a remarcação dos jogos. ?O que nós queremos é que eles analisem jogo a jogo?. O dirigente garantiu que não é intenção dos clubes recorrer à Justiça Comum caso o STJD mantenha a anulação dos jogos. ?Nós vamos apelar exclusivamente à esfera juridica?, garantiu. Veja as novas datas dos jogos anulados pelo STJD: 12/10 - Quarta-feira 16 horas - Vasco x Figueirense 16 horas - Cruzeiro x Botafogo 16 horas - Santos x Corinthians 16 horas - Juventude x Fluminense 19/10 - Quarta-feira 20h30 - Vasco x Botafogo 20h30 - Juventude x Figueirense 20h30 - Paysandu x Cruzeiro 20h30 - Ponte Preta x São Paulo Obs.: Os jogos São Paulo x Corinthians, Fluminense x Brasiliense e Internacional x Coritiba serão programados em função do andamento da Copa Sul-Americana.