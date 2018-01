Só 5 mil vêem clássico paranaense O Atlético Paranaense confirmou a liderança no campeonato estadual ao vencer neste domingo, no Estádio do Pinheirão, em Curitiba, o Paraná Clube por 3 a 1. Menos de cinco mil pessoas assistiram ao clássico, marcado pela disputa no meio de campo, sem lances de emoção no primeiro tempo. Mesmo em segundo lugar, o Paraná tomou a iniciativa da partida, mas não passou pela defesa atleticana. No início da segunda etapa o time quase chegou ao gol com Lúcio Flávio aos nove minutos e com Maurílio aos 11. Três minutos depois o volante Hélcio, do Paraná, acertou a trave, no rebote o zagueiro Hilton chutou e a bola bateu na trave novamente. Após desperdiçar essas chances, foi a vez do Atlético ir para cima e o centroavante Zé Afonso, aos 23 minutos, recebeu um lançamento de Fabiano e marcou seu primeiro gol com a camisa Rubro-Negra. Aos 35 minutos o atacante Kléber sofreu pênalti do goleiro Marcos, do Paraná e converteu, marcando seu 21o. gol no campeonato. Aos 38, o próprio Kléber teve a chance de ampliar, mas chutou na trave com o goleiro batido. O Paraná estava perdido em campo, sem ofensividade, quando Kléber marcou seu segundo gol no jogo, depois de driblar mais uma vez o goleiro. Com o jogo praticamente vencido, o time atleticano afrouxou a marcação e Lúcio Flávio, aos 45 minutos do segundo tempo, acertou um bonito chute no ângulo esquerdo do goleiro Flávio, mas não havia mais tempo para a reação. A rodada do paranaense começou no sábado, com a derrota do Coritiba para o Iraty por 3 a 0 e o empate do União de Bandeirantes com o Prudentópolis por 1 a 1. Em Francisco Beltrão, o time da casa, rebaixado, venceu o Rio Branco por 3 a 0. Nesta segunda-feira jogam Malutrom e Coritiba, em Curitiba, em jogo atrasado do returno. O Atlético lidera com 42 pontos, seguido pelo Paraná com 30, Malutrom 27, Iraty 25 e Coritiba com 24 pontos.