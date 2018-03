Só a goleada interessa ao Atlético-MG Para continuar na disputa da Copa do Brasil, o Atlético-MG terá de golear nesta quarta-feira o Sport, às 21h40, no estádio Independência, na partida de volta das quartas-de-final da competição. O time pernambucano, que venceu o primeiro jogo, em Recife, por 4 a 0, está em situação bastante confortável e pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim garante vaga na semifinal. Caso se repita o placar da Ilha do Retiro, desta vez a favor dos mineiros, a decisão vai para os pênaltis. Apesar da missão considerada quase impossível por muitos, já que o Galo além de golear tem de evitar tomar gols, o que dificultaria ainda mais sua situação, os jogadores prometem não se entregar. Mas, a exemplo dos últimos compromissos do alvinegro mineiro, os problemas de contusões continuam perseguindo o time dirigido pelo técnico Celso Roth, que mais uma vez será obrigado a mexer na equipe. Michel ganhará uma chance no lugar do lateral-esquerdo Marquinhos, que rompeu o ligamento colateral do joelho esquerdo. Por outro lado, o treinador terá a volta do zagueiro e capitão Scheidt, que ficou de fora do empate com o São Paulo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, por causa do terceiro cartão amarelo. Para tentar reverter a difícil situação, a diretoria do Galo está apostando na torcida, embora os atleticanos, desde o jogo em Recife, andam às turras com os jogadores, o treinador e os próprios dirigentes. O ingresso no Independência terá o preço promocional de R$ 2. Mulheres e crianças pagam normalmente.