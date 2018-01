Só a Libertadores preocupa o Santos O Santos não quer viver a expectativa de conseguir uma vaga no Paulista pelo índice técnico e, por isso, está desde hoje concentrado apenas no jogo de quinta-feira contra o paraguaio 12 de Octubre, na Vila Belmiro, jogo válido pela Libertadores da América. Leão vem acompanhando o desempenho do adversário, que ganhou na estréia do torneio latino, mas perdeu domingo uma partida válida pelo campeonato do Paraguai. "Até por ser um vizinho de fronteira, conhece mais as possibilidades do Santos", disse Leão, lembrando que os times uruguaios e paraguaios sempre complicam. Mas, acrescentou: "eles nos dão trabalho, mas temos capacidade para vencê-los". Amanhã, os jogadores voltam a treinar e o treinador definirá a equipe no coletivo. Ele poderá contar com a volta de Elano, que não disputou o clássico de sábado contra o São Paulo por estar suspenso. Definirá também se Fábio Costa voltará ao gol ou se Júlio Sérgio será mantido. A maior probalidade é que Júlio Sérgio continue no gol até que Fábio Costa renove seu contrato, que vence dia 28. Revolta - Leão ainda hoje não escondia sua revolta com os erros de Paulo César de Oliveira no clássico. Sempre evitando falar o nome do árbitro, comentou que teve uma conversa com ele "educadamente e tranqüilamente", depois do jogo. "Ele me pareceu bem ciente da situação". Disse que estava mudando um pouco seu conceito: "eu dizia que o achava o melhor árbitro brasileiro, mas de um tempo para cá venho notando que ele está se envolvendo em muitas polêmicas e resultados problemáticos; isso se tornou uma rotina e o melhor árbitro não pode ter uma rotina de erros como essa". Em relação ao Paulista, Leão revelou que não está pensando na possibilidade de classificação. "Não gosto de pensar e de depender dessa maneira e, por isso, não fico fazendo cálculos". Admite que existe a perspectiva de conseguir a vaga pelo índice técnico. "Mas não fico sonhando com possibilidade quando nos tiraram o direito da realidade; prefiro ganhar com nossa equipe dentro de campo e ela mereceu".