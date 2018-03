Só a vitória devolve a paz ao Paysandu Com jogadores titulares contundidos e muitas cobranças de sua fanática torcida pela fraquíssima campanha do time na Série A do Campeonato Brasileiro, o Paysandu enfrenta o Figueirense nesta quarta-feira à noite no Mangueirão com a obrigação de vencer para não mergulhar de vez numa crise. Oito derrotas, quatro empates e quatro vitórias são o cartel do Papão, que com 16 pontos ocupa a 21ª posição na tabela. "Além da pior defesa da competição, agora o problema do time está no gol. Carlos Germano voltou a falhar, desta vez na partida contra o Atlético Mineiro, deixando o treinador Ivo Wortmann decepcionado. Ronaldo, sacado do timer titular sem maiores explicações, poderá reaparecer no gol paraense. "Para substituir o meia Iarley, agora no Boca Juniors, o técnico deverá manter Balão, que formará o ataque ao lado de Robson. O volante Vanderson e o meia Lecheva, contundidos, serão substituídos por Alexandre e Rogerinho. Sandro, liberado pelo departamento médico, volta ao seu posto no meio-campo.