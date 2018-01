Só a vitória garante Vadão na Ponte A fraca campanha da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos em oito jogos, criou uma forte pressão sob o técnico Vadão, que está com seu cargo ameaçado apesar da retaguarda da diretoria. Como já está ocorrendo desde os primeiros jogos, Vadão só vai garantir seu cargo com uma vitória sobre o Paraná, quarta-feira, no Majestoso, em Campinas. Os torcedores têm criticado muito o técnico nas últimas rodadas, até mesmo em jogos fora de casa. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte, após a derrota da Ponte para o Atlético-MG, por 2 a 0. Membros das torcidas organizadas Jovem e Serponte se empurravam nas portas dos vestiários pedindo a cabeça do técnico. Os dirigentes se manifestaram apenas através da assessoria de imprensa, sempre favoráveis à permanência do técnico. Vadão reconhece as falhas e se mostra consciente da situação. "Infelizmente tivemos grandes problemas na véspera do início do campeonato que atrapalharam completamente o nosso planejamento. Mas a torcida está certa em criticar", afirma. Na última semana da pré-temporada, a Ponte perdeu vários titulares machucados como o zagueiro Alex Oliveira, o meia Piá e o meia-ofensivo Hernani. Na seqüência ainda perdeu outras peças importantes como os meias Basílio e Caíco. O zagueiro Ronaldão, um dos líderes do grupo, acha que os jogadores não podem fugir da responsabilidade. "Não importa se é titular ou reserva: tem que entrar em campo para dar o máximo", exige o zagueiro. Para o jogo contra o Paraná, o técnico Vadão terá muitos desfalques. O lateral direito Daniel e o atacante Lucas foram expulsos, enquanto o volante Roberto e o meia Alex Oliveira receberam o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Rodrigo e o ala-esquerdo Elivélton, que cumpriram suspensão automática, voltam ao time e o técnico pode antecipar os retornos de Piá e Alex, que a partir desta segunda-feira voltam a treinar com o grupo.