Só a vitória interessa ao Atlético-MG O Atlético-MG não tem outra opção e necessita de uma vitória nesta quarta-feira, contra o Ituano, às 20h30, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto, em Itu, terminou com um empate sem gols. Em caso de repetição do placar, a vaga será decidida nos pênaltis. Se houver nova igualdade por qualquer outro marcador, o time do interior paulista segue na competição. A necessidade de marcar gols poderá levar o técnico Tite a optar por uma formação mais ofensiva. A expetativa é que o treinador do Galo abandone o esquema com três volantes e dê mais uma chance ao argentino Prieto, que atuaria ao lado de Rodrigo Fabri. "Temos de seguir trabalhando para capricharmos cada vez mais, e esperamos vencer bem o Ituano, em casa", observou Fábio Júnior. O atacante já marcou quatro gols na Copa do Brasil, mas vem sendo alvo de críticas da torcida alvinegra pelo excesso de oportunidades perdidas. "Os erros acontecem. O importante é que eu procuro sempre corrigi-los", concluiu o jogador, que considera as queixas "exageradas". A equipe deve jogar com Danrlei; George Lucas, Adriano, André Luiz (Henrique) e Rubens Cardoso; Walker, Amaral Prieto (Ataliba) e Rodrigo Fabri; Euller e Fábio Júnior.