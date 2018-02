Só a vitória interessa ao Avaí amanhã Com o futuro, literalmente, em jogo, o Avaí se apresenta pela última vez na temporada diante de sua torcida com a obrigação exclusiva da vitória para continuar alimentando seu sonho de figurar na Série A de 2005. A partir das 16 horas, o time catarinense enfrenta o Bahia, equipe que possui o mesmo número de pontos (5), no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série A e que, segundo o técnico Roberto Cavalo, se constitui numa ameaça à consolidação da eventual histórica conquista avaiana. Sustentando certo mistério, o treinador só definirá o time momentos antes da partida. Ele pretende aguardar a definição do adversário para anunciar oficialmente sua equipe. Durante a semana, foram testadas duas formações: uma mais ofensiva, com a presença de três atacantes e outra caracterizada pelo acréscimo de mais um volante como forma de neutralizar os principais jogadores baianos. Na defesa o desfalque será o zagueiro Naílton (suspenso). Juliano ocupará o seu lugar.