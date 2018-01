Só a vitória interessa ao Botafogo Em sete jogos do Campeonato Estadual, o Botafogo somou apenas 11 pontos e, por isso, precisa de uma vitória ante o Volta Redonda, amanhã, às 20h30, em São Januário, para continuar com chances de classificação à segunda fase da competição. O técnico alvinegro Levir Culpi tem problemas para escalar o time, por causa de várias contusões. A lateral-esquerda é o principal problema do técnico do Botafogo. Com dores no tornozelo esquerdo, o titular Misso não deve ter condições de atuar e seu reserva, Renatinho, também está contundido. O jovem Carlos Alberto Gomes, de 20 anos, é a opção do treinador. A boa notícia para os torcedores do Alvinegro são os retornos dos meias Fernando, recuperado de contusão e Túlio, que cumpriu suspensão automática. Culpi ainda não revelou se vai manter a formação tática 4-5-1 ou voltará a tradicional 4-4-2. O fato de atuar em São Januário, campo do Vasco, não impressionou os jogadores do Botafogo. Para Almir, com o Caio Martins em reformas, o momento é o de fazer qualquer estádio o campo do Botafogo. "O local que o Botafogo escolher para jogar tem que assumir como a sua casa", disse Almir. "Hoje é tudo ou nada para nós e vamos partir para cima do Volta Redonda."