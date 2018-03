Só a vitória interessa ao Coritiba Somente a vitória contra o Rosario Central, da Argentina, amanhã, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, mantém as esperanças de o Coritiba terminar em primeiro lugar a primeira fase da Libertadores da América. O representante paranaense ocupa a última colocação do Grupo 9, com apenas um ponto ganho, enquanto o adversário é o líder, com sete pontos. Pela primeira vez desde que foi contratado, o atacante Aristizábal inicia a partida. "Enquanto existir uma chance, vamos lutar por ela´, diz. Mas se o atacante colombiano está pronto para atuar 90 minutos, o companheiro de ataque Luiz Mário foi vetado pelos médicos, em razão de uma lesão no músculo da coxa esquerda. Laércio, que sairia para a entrada de Aristizábal, continua no time. O lateral Adriano retorna ao time após recuperar-se de uma forte gripe. Para o volante Capixaba, o time precisa ser ofensivo se quiser ter um resultado positivo. "Tem que jogar para ganhar e, quando aparecer as oportunidades, fazer os gols", acentua.