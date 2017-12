Só a vitória interessa ao Figueirense Somente a vitória, neste sábado à tarde, interessa ao Figueirense para sustentar suas chances de figurar na Copa Sul-americana de 2004, privilégio das equipes mais bem colocadas no Brasileiro da Série A deste ano. Com 59 pontos e ocupando a 12ª posição na tabela do Brasileiro da Série A, o Figueirense sonha em conquistar os seis pontos que irá disputar diante do Goiás e Guarani, para realizar o sonho de integrar, pela primeira vez em 82 anos existência, uma competição internacional. O time catarinense apresenta-se com três mudanças em relação ao que perdeu para o Vasco na última rodada, mas com a disposição de surpreender o Goiás, mesmo fora de seus domínios. O lateral direito Paulo Sérgio e o volante Simplício cumprem suspensão automática. As ausências forçam o técnico Dorival Júnior a apostar no prata-da-casa William De Matia, 20 anos e no zagueiro Márcio Martins. O atacante Danilo Santos, 20, também ganha a confiança do treinador para atuar no lugar de Sandro Gaúcho, que deixa a equipe por opção técnica.