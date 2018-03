Só a vitória interessa ao Fluminense O Fluminense precisa mais do que nunca de uma vitória neste domingo, contra o Paysandu, às 18h15, no Estádio Mangueirão, pela primeira fase da Copa dos Campeões. O Tricolor empatou na estréia da competição, contra o Náutico, por 0 a 0, assim como o Corinthians com o Paysandu (1 a 1). O técnico Robertinho mantém a mesma equipe que em atuando nas últimas partidas do Fluminense. O único desfalque continua sendo o zagueiro Maurício, machucado, que, mais uma vez, será substituído por César. Os demais jogadores são os mesmos que conquistaram o título do Campeonato Estadual. "Não tenho nenhuma dúvida para o jogo de domingo. Vamos manter o que está dando certo, sendo que agora os jogadores tiveram um tempo de descanso", afirmou Robertinho. O volante Fabinho acha que o Fluminense possui condições de vencer o Paysandu, mesmo o adversário atuando em casa. "Eles tem um time muito forte, mas conseguimos vencê-los neste ano na Copa do Brasil, fora de casa, onde eles não perdiam há um ano e sete meses", disse o jogador.