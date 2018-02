Só a vitória interessa ao Guarani O Guarani entrará no estádio Brinco de Ouro nesta quarta-feira, às 20h30, para enfrentar o Vila Nova-GO, pela segunda fase da Copa do Brasil, bem diferente do time que foi derrotado no primeiro jogo contra os goianos por 1 a 0. Para reverter a vantagem, os campineiros precisarão vencer por dois gols de diferença para passar à fase seguinte na competição. A primeira mudança está no comando do time. Alegando divergências com Giba, a diretoria resolveu demiti-lo e trouxe o experiente Pepe para o seu lugar. O ex-treinador da Portuguesa Santista, entretanto, apenas assistirá ao jogo das tribunas, uma vez que quem vai comandar o time será o gerente de futebol Neto Ferreira. Em campo, outras cinco mudanças foram confirmadas por Neto, que mesmo interino vai deixar sua marca pessoal no time. Na defesa, o zagueiro Bruno Quadros, com uma lesão no joelho direito, dá lugar a Juninho. Nas laterais aconteceram as mudanças mais drásticas. Insatisfeito com o rendimento de Patrício, o treinador escalou os recém-promovidos Simão e Alex. Os dois são meio-campistas, mas contra o Vila Nova atuarão como alas. No meio-campo o volante Leandro Guerreiro dá lugar a Reinaldo, deixando o time apenas com o volante Emerson na marcação do setor. Por fim, Neto trocou Lúcio e Rodrigão por Wágner e Creedence, apostando que os novos titulares possam marcar os gols necessários para manter o time vivo na competição.