Só a vitória interessa ao Paraná O Paraná Clube quer aproveitar o jogo de amanhã, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, e o do próximo fim de semana, contra o Goiás, ambos no Estádio Pinheirão, em Curitiba, para dar um salto e sair definitivamente da zona de rebaixamento. Com 45 pontos e na 21ª colocação, uma vitória neste sábado já será fundamental pois ultrapassará o Atlético Mineiro, que tem um ponto a mais. "As chances estão nas nossas mãos e não podemos deixar escapar. Só a vitória nos serve", diz o volante Beto. O técnico Paulo Campos pretende manter o segredo sobre o time. "Estou armando uma surpresa", afirma. "Não podemos negar que o time deles tem muita qualidade e está motivado pela goleada contra o Flamengo, por isso temos que fazer alguma coisa diferente para pegá-los." Mas, como não tem muito no que mexer, o time não deverá ter alteração significativa. Mantém-se o esquema com três volantes, entrando apenas o meia-atacante Cristian no lugar de Canindé, que tem as mesmas características.