Só a vitória interessa ao Santos O Santos já não pode perder mais pontos e Geninho conta com a vitória amanhã, às 16 horas, contra a Matonense, em Matão. "Depois de uma má fase, o time se encontrou com a boa vitória sobre o Palmeiras e vai confirmar que a melhora no desempenho não foi ocasional", disse o treinador, que ainda mantém uma dúvida para o jogo: Pereira ou Jean na zaga, em substituição a Galván, suspenso. Na opinião do treinador, o time voltou a ter uma boa saída de bola com o regresso de Rincón, e a presença do volante colombiano deu tranqüilidade ao setor defensivo. "Com isso, o a equipe está exibindo novamente aquele bom futebol do início da campanha e esperamos que isso se repita amanhã, com nova boa atuação". Resolvido o problema da defesa e da marcação no meio-de-campo, Geninho está tranqüilo, pois tem muita opção para o ataque. Caio e Deivid começarão jogando, mas o setor pode ser mudado radicalmente durante o jogo. "Temos ainda o Rodrigão, um jogador mais de área, o Dodô que faz a função de Caio e Júlio Cesar, que atua como Deivid". Assim, ele conta com uma equipe bem posicionada atrás, para não ser surpreendida pelos adversários. "A Matonense vai vir com tudo para cima de nós, pois também precisa da vitória, e temos que estar preparado para suportar a pressão", disse ele. Rincón sabe de seu papel no time, coordenando o meio-de-campo e administrando os jogadores dentro de campo. "É evidente que precisa haver cobrança se o time quer a vitória". Mas fala de sua limitação: "Não posso estar em todo o lugar. É preciso que todos tenham consciência do que precisa ser feito". Rincón revela que está bem fisicamente, apesar de ter ficado parado um longo tempo, já que ficou afastado do time desde o final do ano e só retornou só na semana passada. E esse regresso é comemorado. O zagueiro André Luís revela que o time teve duas boas surpresas no clássico contra o Palmeiras, domingo passado. "A volta de Rincón e de Robert, que estava contundido, deu uma tranqüilidade muito grande". Para o novato Paulo Almeida, 19 anos, que garantiu a condição de titular como volante, acha que só tem a aprender jogando ao lado de um atleta experiente como Rincón. Ele se firmou na equipe, tem recebido elogios de Geninho e até já ganhou o apelido de Rinconzinho, por ter um jeito de jogar parecido com o do colombiano. "Agora, é aproveitar essa oportunidade de aprender o máximo", disse ele. Rincón, por outro lado, considera o colega um jogador de futuro. "Pouco a pouco, ele vai se formando e terá um nome forte, pois é um bom jogador".