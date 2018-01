Só a vitória interessa ao Vila Nova-GO Com o time acertado, disposto a chegar às quartas-de-final da Copa do Brasil, e desafiado a vencer o Cruzeiro, que há 28 jogos não perde, o Vila Nova (GO), do técnico Ivair Cenci, entra em campo amanhã, às 20 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com forças renovadas. Segundo o preparador físico Djair Garcia, o Vila está preparado para correr 90 minutos. E, se preciso, tem fôlego para decidir a vaga nos pênaltis. O treinador Ivair Cenci, quer alcançar o impossível: derrotar o Cruzeiro, de Wanderley Luxemburgo, que joga com a vantagem de perder o jogo até por 2x0 já que venceu, por este placar, no jogo de ida em Belo Horizonte. Derrotar o Cruzeiro, acreditam os jogadores do Vila, é uma questão de tempo. Mas Ivair Cenci tem outros problemas e precisa mexer no time. Na zaga, Leonardy substituirá Pedro Ayub (contundido), e o meia Joel (desmotivado), dará lugar a Jean Carlo. Mirandinha, que se recupera de dengue (foi picado pelo aedes aegypt durante treinos) deverá formar dupla com Adriano, no ataque. "O Mirandinha ainda não recuperou sua melhor forma", avalia o treinador.