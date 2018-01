Só a vitória interessa para Matonense A Matonense enfrenta o Santos neste sábado pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista precisando somente da vitória. Lanterna do campeonato com 11 pontos ganhos, o time de Matão precisa ganhar todos os pontos que ainda estão em disputa (12 pontos) para não depender de ninguém e escapar do rebaixamento. Para alcançar este objetivo o time vem adotando uma postura de guerra. Tanto a diretoria como a comissão técnica estão evitando falar muito. "É hora de concentração máxima", limita-se o técnico Fito Neves. Em busca de uma solução para o time, o treinador vem buscando alternativas. Durante a semana, ele mudou o esquema tático nos treinos e até cogita a mudança de jogadores no time titular. "Estou analisando as opções que temos e vamos montar o melhor conjunto para este momento", afirma, prevendo uma partida muito difícil contra o Santos. "Ele querem classificar e nós fugir do rebaixamento. Vai ser um jogo muito complicado", prevê. Em relação ao esquema tático, o treinador deve optar pelo tradicional 4-4-2, ao invés do 3-5-2 utilizado no empate contra o Guarani no último domingo. De uma forma ou de outra, todos estão conscientes de que só a vitória interessa e que o ataque e os gols serão buscados desde o início do jogo. Com os desfalques do zagueiro Carlinhos, do meia Raniélli e dos atacantes Cris e Grafitte, o técnico está sendo obrigado a mexer no time. Na defesa entra Jairo, que cumpriu suspensão, e no meio-campo Silvinho, também está liberado. No ataque está a maior dúvida do treinador. Juari ainda está em tratamento e depende de um teste que será feito momentos antes da partida. Se não puder, Paloma será o companheiro de ataque do jovem Careca. Mesmo com o preço de R$ 3, os 15 mil ingressos que estão à venda na cidade não têm uma grande procura. A diretoria pede à torcida que compareça ao estádio. "Precisamos do apoio da torcida para tirar a Matonense dessa situação", lembra o presidente Antonio Aparecido Galli. A partida começa às 16 horas.