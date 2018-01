Só a vitória livra Paulista da Série C Menos de três meses depois de conquistar a Copa do Brasil, o Paulista tem neste sábado outra decisão pela frente. Mas o que está em jogo não é nenhum título, e sim a briga para permanecer na Série B do Brasileiro. Com 25 pontos e na 18ª colocação, apenas a vitória sobre o Bahia, às 16 horas, em Jundiaí, livra o time do rebaixamento. Mesma situação da equipe baiana, que também tem 25 pontos e precisa vencer para não cair. "Esse jogo é tão importante quanto aquele contra o Fluminense na final da Copa do Brasil. Em termos de motivação é igual. Vai ser uma decisão", declarou Vagner Mancini, técnico do Paulista. "E a importância não está apenas em continuar na Série B. Envolve muitas coisas: a grandeza do time, um ótimo ano que tivemos e o currículo dos jogadores." Para quem venceu um importante torneio há pouco tempo, um rebaixamento no Brasileiro é algo que nenhum jogador deseja. "Se a gente cair, o título do 1° semestre pode ficar ´manchado´ sim", afirmou Márcio Mossoró. Pode até parecer estranho, mas o título da Copa do Brasil é um dos principais culpados pela má campanha do time na Série B. "Todos nós passamos por uma euforia normal. E isso atrapalhou um pouco", confessou Eduardo Palhares, presidente do clube. Enquanto disputava os dois torneios, o time de Jundiaí focou suas forças na Copa do Brasil. E após levantar a taça de campeão, dia 22 de junho, não foi fácil voltar as atenções para o Brasileiro. "Nosso elenco não é grande, não dava para se concentrar nos dois campeonatos. E depois do título demoramos umas 2 ou 3 semanas para redobrar as atenções", lembrou o presidente. Enfrentar um desesperado Bahia, que também precisa da vitória, não é motivo de preocupação para Mancini. "É até bom, pois eles vão ter que sair para o jogo e isso é melhor pra gente. Vai ter mais espaço para jogar", disse Mancini, que esconde a escalação do time até os últimos minutos antes do jogo. A expectativa em Jundiaí é de casa cheia, e os jogadores esperam que mais de 10 mil torcedores prestigiem o time nesta decisão. "Felizmente a tabela nos colocou fazendo o último jogo em casa. Tenho certeza que a torcida vai comparecer", afirmou o treinador. Problemas à vista - Caso o Paulista caia para a Série C do Brasileiro, o clube pode começar a se preocupar com mais um problema. O Fluminense está se preparando para entrar na Justiça Desportiva e tentar ´tomar´ a vaga do Paulista na Copa Libertadores do ano que vem. A alegação seria que um time da Série C não pode disputar o torneio continental. "Isso é um absurdo. Se for realmente verdade só falarei depois do jogo de amanhã (sábado), que agora esse é o nosso foco principal", disse Palhares, que garantiu que o Paulista não perde a vaga na Libertadores de jeito nenhum. "Isso não está nem no regulamento da competição".