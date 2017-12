Só a vitória manterá chances do Inter O Internacional precisa vencer o Atlético-PR neste sábado, em Porto Alegre, para continuar com chances de passar à fase final da Copa Sul-Minas. Os últimos resultados - derrota para o Joinville e empate com o Grêmio - afastaram o time gaúcho das primeiras posições, deixando-o em 8º lugar, com 17 pontos. Por isso, a equipe terá que ganhar os quatro jogos que faltam. O único desfalque do Internacional é o meia Diogo Rincón, que está contundido. O substituto é Daniel Carvalho. A comissão técnica avaliou que o zagueiro argentino Amelli, contratado há uma semana, ainda não está na forma física ideal para estrear.