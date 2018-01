Só a vitória serve para o Coritiba Ao Coritiba somente a vitória interessa na partida deste domingo, contra o Atlético Paranaense às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, para não ficar dependendo de outros resultados para se classificar às semifinais do supercampeonato paranaense. O time empatou a primeira partida contra o Prudentópolis, por 1 a 1, enquanto o Atlético goleou o Grêmio Maringá por 4 a 0. Na última rodada, o Coritiba joga fora de casa contra o Grêmio Maringá e o Atlético pega o Prudentópolis em Curitiba. Na outra chave, Paraná e Malutrom disputam a liderança no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na primeira rodada, o Malutrom venceu o Iraty por 2 a 0, enquanto o Paraná aplicou o mesmo placar no Londrina. Nos outros jogos da rodada, o Grêmio enfrenta o Prudentópolis, em Maringá, enquanto o Londrina recebe o Iraty.