Só a vitória serve para o Marília Na busca pela reabilitação após duas derrotas consecutivas jogando fora de casa, para União Barbarense e Santa Cruz, o Marília volta ao Estádio Bento de Abreu, nesta terça-feira, para enfrentar o Caxias, pela abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Paralelamente, o técnico Wladimir Araújo tenta sua primeira vitória na carreira, já que estreou na profissão na última terça-feira. ?Temos que ter calma para que o resultado venha naturalmente?, salientou. O início ruim rendeu ao Marília a penúltima colocação com apenas quatro pontos. Embora tenha terminado a rodada passada na oitava colocação com sete pontos, o Caxias sofreu uma derrota em casa para o CRB e deve ter mudanças. Insatisfeito com o rendimento nos últimos jogos, Wladimir realizou três mudanças no MAC. O atacante Frontini, vice-artilheiro do Campeonato Paulista, estará no banco pela primeira vez. Em seu lugar, Catanha estréia. O técnico promoveu ainda as entradas do meia Marcelo Rosa no lugar de Senegal, e do zagueiro Gian na vaga de Beto. No Caxias, a derrota em casa fez o técnico Bagé mexer bastante no time, inclusive no esquema, que passa do 4-4-2 para o 3-5-2 com a entrada do zagueiro Luiz Fernando no lugar do meia Canhoto. Na vaga de Edinho, Rogério ganha chance e no gol Edervan faz sua estréia, barrando Humberto.