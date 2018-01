Só dinheiro motiva o Corinthians Juninho Fonseca quando assumiu o Corinthians: "O grupo (de jogadores) está emocionalmente abalado. Por isso precisamos ir com calma. Vamos tentar motivá-los mostrando que esse ano mesmo eles já fizeram coisas boas, como o título do Campeonato Paulista". Juninho Fonseca agora, 10 dias depois: "Não tem muito o que motivar. Cada jogador tem de correr atrás para tentar renovar seu contrato". A teoria do treinador não resistiu ao choque com a prática do Corinthians. Leia mais no O Estado de S. Paulo