Só empates no Paulista feminino Os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista de futebol feminino estão empatados com um ponto. Na tarde desta sexta-feira, na largada das semifinais, o Juventude de São José do Rio Preto e o Alameda Glória de São Bernardo do Campo empataram em 1 a 1, enquanto o Santos não saiu do 0 a 0 com o time da Extra-Araraquara. Ambos os jogos foram disputados no campo do Centro Cívico, em Americana. Neste sábado, será realizada a segunda rodada. Com os empates da rodada inicial desta etapa da competição, os confrontos foram definidos com base na classificação que os clubes conseguiram na fase anterior. Assim, o Juventude enfrentará o time de Araraquara e o Santos irá enfrentar o time de São Bernardo do Campo. Os jogos serão realizados no Centro Cívico a partir das 9 horas. As semifinais terminam domingo e apontarão os dois primeiros colocados que, na próxima semana, vão decidir o título da temporada. A competição é organizada e promovida pela Federação Paulista de Futebol em conjunto com a Secretaria Estadual de Esportes.