Só falta um lateral para a Ponte A diretoria da Ponte Preta espera até o final de semana definir um novo lateral direito para o clube no Campeonato Brasileiro. O retorno de Daniel, do Palmeiras, está praticamente descartado, mas o clube pode se reforçar com outro atleta da empresa Parmalat: Neném. O jogador está emprestado ao Cruzeiro-MG, mas há 10 dias teve um desentendimento com o técnico Paulo César Carpegiani, tanto que nem seguiu com o time para o México, onde o time mineiro disputou um torneio internacional. Neném viria para o estádio Moisés Lucarelli, por empréstimo, até o final do ano. Seu nome já tinha sido cogitado durante o Campeonato Paulista. A expectativa por Daniel era muito grande, afinal o passe do jogador pertence aos dois clubes. Mas ele tem sido utilizado por Celso Roth, técnico do Palmeiras, inclusive tendo participado do amistoso contra o Etti Jundiaí, quando atuou improvisado na lateral-esquerda. Independente da chegada de novo reforço, o técnico Marco Aurélio pretende seguir à risca o planejamento elaborado pela comissão técnica. Essa semana o time continua aperfeiçoando a parte física, mas já dando início aos treinos técnicos e táticos. O fraco desempenho do time na derrota para o Fluminense, por 3 a 0, sábado no Rio de Janeiro, foi considerado normal. "Estamos ainda longe de nosso ponto ideal na parte técnica. Só tínhamos feito um coletivo antes de pegar o Fluminense, que está numa fase mais adiantada em termos de Campeonato Brasileiro", justificou o técnico. O preparador físico Cristiano Nunes também concordou com o técnico, lembrando que o time vai se soltar nos próximos dias quando será diminuída a carga física. De qualquer forma, está confirmada a concentração do elenco a partir do dia 22, em Jarinu, na fazenda Santa Filomena. O time ficará lá até as vésperas da estréia no Brasileiro, que será contra o Flamengo, dia 1º de agosto, em Juiz de Fora (MG).