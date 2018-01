Só faltam títulos aos ingleses, os mais ricos do futebol A classificação de três times da Inglaterra para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa é a consolidação da ótima fase pela qual passa o futebol no país criador do esporte. Com times entre os mais ricos do mundo e dez títulos do torneio, além de duas finais consecutivas da competição (vitória do Liverpool em 2005 e derrota do Arsenal em 2006), a criação de uma hegemonia depende da conquista deste torneio. Na quarta-feira, o Manchester aplicou um sonoro 7 a 1 na Roma, placar que nem mais o otimista torcedor inglês poderia imaginar. Boa fase dentro de campo, sucesso fora dele. Dinheiro não falta ao time do técnico Alex Ferguson, que lidera a lista dos clubes mais valiosos do mundo, com um patrimônio de 1,137 bilhão de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões). Dentre os 25 primeiros colocados da lista, dez são ingleses (veja os cinco primeiros). ?O fato de que três equipes inglesas possam estar nas semifinais torna o nosso campeonato, provavelmente, o melhor da Europa, como era o Espanhol há seis ou sete anos?, falou Ferguson. ?A qualidade e a competitividade do futebol inglês foram melhorando temporada após temporada.? A Inglaterra tem atraído cada vez mais investidores. Sete clubes são comandados por milionários estrangeiros. O mais famoso deles é o russo Roman Abramovich, que comanda o Chelsea, atual bicampeão inglês. Colocar a mão no bolso é com eles mesmos, pois sabem que terão o retorno financeiro em breve. Atualmente, os 20 clubes da Premier League faturam cerca de 1,9 bilhão de euros (aproximadamente R$ 5,2 bilhão) por temporada - número que deve aumentar em 600 milhões de euros (R$ 1,6 milhão) com os novos contratos de televisão. Para comparar, os 20 times que mais ganham dinheiro no Brasil geraram receitas de R$ 1,05 bilhão em 2005. E a maior fonte de faturamento foi com a venda de atletas, ao contrário do que acontece no futebol europeu, onde os contratos com TV e patrocinadores são as ?minas de ouro?. De acordo com um estudo da Casual Auditores, o São Paulo foi o time brasileiro que mais arrecadou com direitos de transmissão, graças à vitoriosa campanha na Copa Libertadores e na Copa do Mundo de Clubes: R$ 93,5 milhões em 2005. A Inglaterra não é o principal destino dos jogadores sul-americanos e nem o maior sonho deles, que muitas vezes preferem atuar na Itália ou na Espanha. Mas é de lá que saem os atletas que mais faturam no futebol atual - quatro ingleses integram a lista dos dez mais bem pagos. David Beckham, atual meia do Real Madrid e com contrato assinado com o Los Angeles Galaxy, está na segunda posição - só perde para Ronaldinho Gaúcho (23,5 milhões de euros contra 23,2 milhões de euros, aproximados R$ 63,1 milhões). Wayne Rooney (Manchester), John Terry (Chelsea) e Steven Gerrard (Liverpool) também estão com os cofres lotados de euros e fazem parte da relação. Sinal que, cada vez mais, a Inglaterra tem se tornado uma das potências do futebol europeu. Uma posição que o Milan tentará estragar. Os mais ricos Time Valor (em euros) 1.º - Manchester United 1,137 bilhão 2.º - Real Madrid 811 milhões 3.º - Arsenal 716 milhões 4.º - Bayern de Munique 655 milhões 5.º - Milan 644 milhões