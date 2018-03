'Só fiquei cinco meses e meio porque sou teimoso', diz Leão

O ex-técnico do Santos, Émerson Leão, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé para explicar sua saída do clube da Vila Belmiro. Ele afirmou que das três passagens que teve pelo Peixe esta foi a mais difícil. "Só fiquei aqui cinco meses e meio porque sou casca-dura e teimoso", declarou. Na entrevista, Leão não perdeu a oportunidade de alfinetar a torcida organizada mais famosa do clube, a Torcida Jovem. "Agora a turma do carnaval fica satisfeita", assinalou. Durante as declarações do treinador, alguns torcedores soltaram rojões do lado de fora do CT e atiraram pedras contra o carro do técnico, uma Mercedes preta, que teve uma de suas laterais amassada. Émerson Leão disse também que não sai do Santos magoado e fez questão de ressaltar sua amizade com o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Ele negou que tenha discutido com alguns jogadores da equipe no último domingo no vestiário do Mineirão, após o Peixe ser goleado por 4 a 0 pelo Cruzeiro em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com Leão, o time da Vila Belmiro vive um grave problema financeiro e por isso a diretoria não pretende fazer grandes contratações para a seqüência do Brasileirão. Mesmo assim, segundo ele, é possível a equipe se recuperar e ainda fazer uma boa campanha na competição nacional. O treinador também falou que neste momento não pretende sair de São Paulo, pois quer acompanhar em setembro o casamento da filha. No entanto, não descartou a possibilidade de se transferir para um clube do Rio de Janeiro.