Só França e Inglaterra folgam no ?Fifa Day? A quarta-feira reservada pela Fifa para amistosos internacionais verá em ação muitas das principais seleções do mundo. Além de Brasil (que enfrenta a Hungria, em Budapeste), Argentina, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Alemanha e Rússia testam suas equipes. Já Inglaterra e França preferiram folgar. Uma das partidas mais interessantes está marcada para Gênova, onde a Itália recebe a Espanha. A ?Squadra Azzurra? terá baixas significativas, como as de Inzaghi, Totti, Del Piero e Nesta. Em compensação, prestará homenagem a Roberto Baggio, um dos mais famosos jogadores do país. O meia, de 37 anos, se despede da seleção. Portugal também chama a atenção. O time anfitrião do torneio europeu recebe a Suécia, em Coimbra, mas não contará com os atletas do Porto. O clube pediu dispensa de seus titulares, para que tenham mais tempo de preparação para o jogo com o La Coruña, na semana que vem, pelas semifinais da Liga dos Campeões. "Todos temos compromissos importantes", criticou Figo. "Eu também tenho e nunca me recusei a defender a seleção, quando fui chamado." A Holanda hospeda a Grécia, sem Van Nistelrooy, Davids, Cocu e Van der Meyde. A Alemanha visita a Romênia, em Bucareste, com uma novidade: o técnico Rudi Voeller resolveu pôr panos quentes em velhas diferenças entre os goleiros Oliver Kahn e Jens Lehmann, inimigos declarados. Nesta quarta-feira, cada um jogará um tempo. Seleções sul-americanas também entram em campo. A Argentina pega o Marrocos, em Casablanca, e seus jogadores fazem manifestações de solidariedade para Maradona. O Uruguai terá a estréia do técnico Jorge Fossati, em Madri, no jogo contra o Gefate, da segunda divisão da Espanha. Chile e Peru fazem jogo de vizinhos.