Só Geninho teme o Strongest Torcida eufórica com a goleada por 4 a 2, que eliminou o arqui-rival Palmeiras e classificou o time para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo e excesso de badalação da mídia com os jogadores... O técnico Geninho está preocupado: teme que o ´salto alto´ possa derrubar o Corinthians no jogo de hoje pela Libertadores, às 19h10, no Pacaembu, contra o The Strongest, da Bolívia. A partida é muito importante para o time do Parque São Jorge, que lidera o Grupo 8 da competição com seis pontos. Se vencer, estará com a classificação praticamente assegurada para a próxima fase."O otimismo dos jogadores do Corinthians não pode ultrapassar o limite do racional. Não posso negar: a minha preocupação é evitar o salto alto", avisa o treinador.