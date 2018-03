Só goleada garantirá vaga ao Atlético O Atlético está praticamente eliminado da Copa dos Campeões com a derrota de 3 a 1 para o Bahia, na noite desta quarta-feira, no estádio Albertão, em Teresina, e agora precisa vencer o Palmeiras por 3 a 0 na próxima rodada para não depender de nenhum outro resultado. Caso vença por um placar inferior, o Atlético terá que torcer por um empate na partida entre Vasco e Bahia, já que o resultado do jogo entre Palmeiras e Vasco, empate em 1 a 1, também na noite de quarta, complicou ainda mais a situação atleticana no Grupo D, do torneio. Na última rodada, o Bahia joga contra o Vasco. O técnico Geninho tem vários problemas para escalar o Atlético contra o Palmeiras, no domingo. O volante Leonardo Oliveira, que estreou pelo Galo no jogo de ontem (10) contra o Bahia, foi expulso ainda no primeiro tempo, e não enfrenta os paulistas. Guilherme e Rubens Júnior também não jogam contra o Palmeiras, pois receberam o segundo cartão amarelo e são desfalques certos. Genalvo, Ronildo e Renaldo devem substituir os titulares. Djair, que voltou a sentir um problema na coxa direita, é dúvida para o jogo de domingo. GILBERTO SILVA - O Villarreal desistiu, na manhã desta quarta-feira, oficialmente da contratação do volante pentacampeão Gilberto Silva. Dirigentes da equipe espanhola afirmaram que não existe a possibilidade de aumentar a proposta de US$ 6 milhões feita ao Atlético por Gilberto Silva. Especula-se que o Fenerbahçe, da Turquia, já teria oferecido ao Galo US$ 8 milhões pelo volante. O presidente do Conselho Deliberativo do clube mineiro, Alexandre Kalil, disse nesta quarta-feira que pretende vender o jogador pentacampeão mundial acima dos US$ 12 milhões. A diretoria do Atlético aguarda uma contra-proposta dos clubes ingleses Manchester United, Arsenal e Aston Villa que ficaram de fazer um contato com os dirigentes atleticanos ainda nesta semana.