Só milagre livra São José do rebaixamento Caso o São José não vença o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no Vale do Paraíba, estará praticamente rebaixado para a Terceira Divisão do futebol paulista em 2005, a Série A3. Restam duas rodadas para o final da primeira fase da A2. Uma derrota decreta de vez o descenso, o empate deixa com chances mínimas de sobrevivência e apenas a vitória o mantém com chances reais de escapar. Seu último jogo será fora de casa contra a Matonense. Com nove derrotas, cinco pontos e na última colocação do Grupo 2, o time do Vale do Paraíba tem ainda que torcer contra Bragantino e Rio Preto, que têm nove pontos e são os outros candidatos. Apenas o time de pior desempenho em todo o campeonato é rebaixado à Série A3. O Bragantino ainda fará três jogos, porque tem um jogo atrasado, contra Nacional, Flamengo e Taubaté. O Rio Preto, que na última rodada venceu o Comercial, por 3 a 2, ainda enfrentará Bandeirante, fora, e Taquaritinga, em casa. Em São José dos Campos os torcedores se perguntam o porquê da crise. A resposta é simples: a parceria do clube com a empresa Leiman não teve o resultado esperado. Ao todo, onze atletas foram contratados mas às vésperas da competição ou no decorrer dela. Com pior ataque (6 gols) e pior defesa (25), o único motivo de orgulho do time em 2004 foi ter ganho do Taubaté, principal rival do time, no chamado Clássico do Vale ainda pela quarta rodada. Caso realmente seja rebaixado, será a terceira vez em toda a história do clube que o São José chegou tão fundo. Apenas nos anos de 1957 e 1965, o time passou por esta experiência ruim. Na última vez, sagrou-se campeão da Terceirona. Já na elite estadual, foram 12 campanhas, incluindo a de 1989, quando perdeu na final para o São Paulo. Classificação - No outro lado da tabela, 12 clubes ainda brigam para conquistar uma das sete vagas em jogo. O único time que já se garantiu na segunda fase é a Francana, que sob o comando do técnico Roberto Fonseca não fica mais de fora. Internacional de Limeira (24) e Taubaté (21), respectivamente líder e vice do Grupo 2, devem selar a classificação neste fim de semana. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam e formarão dois novos grupos na segunda fase. A briga é pelo título da temporada, que garantirá o acesso à Série A1 do próximo ano. A 13ª rodada prevê estes jogos: sábado - 19 horas - (Rede Vida) -Internacional x Matonense; 20h45 (ESPN Brasil) - Bandeirante x Rio Preto; Comercial x Araçatuba, Taquaritinga x Botafogo, Olímpia x Francana, São Bento x Taubaté, Bragantino x Nacional e Sã o José x Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 25; 2) Taquaritinga 19; 3) Botafogo 18; 4) Bandeirante 16; 5) Comercial 16; 6) Olímpia 15; 7) Araçatuba 14; 8) Rio Preto 9. Grupo 2 - 1) Internacional 24; 2) Taubaté 21; 3) Nacional 20; 4) São Bento 19; 5) Flamengo 19; 6) Matonense 16; 7) Bragantino 9; 8) São José, 5.