Só o Flu vence na rodada do Brasileiro O Fluminense foi o único a vencer na rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro, que teve a disputa dos três primeiros jogos remarcados pela CBF. Enquanto a equipe carioca ganhou do Juventude por 4 a 3, Vasco e Figueirense empataram por 3 a 3 e Cruzeiro e Botafogo ficaram no 2 a 2. Os três jogos disputados nesta quarta-feira foram os primeiros a ser disputados depois do escândalo da arbitragem - todos foram apitados por Edílson Pereira de Carvalho e acabaram anulados pelo STJD. Em Caxias do Sul, o Fluminense conseguiu a virada no final da partida, vencendo o Juventude por 4 a 3. Já no Rio, o Vasco também conseguiu o empate nos últimos minutos, chegando aos 3 a 3 com o Figueirense. E em Belo Horizonte, Cruzeiro e Botafogo empataram a partida por 2 a 2.