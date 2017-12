Só o Grêmio se salva na Libertadores O Brasil não vai muito bem na Copa Libertadores. Dos quatro participantes na edição deste ano - Flamengo, Grêmio, Atlético-PR e São Caetano -, somente o time de Porto Alegre tem defendido a tradição do futebol brasileiro no torneio sul-americano. O atual campeão da Copa do Brasil, e líder do grupo 2 da Libertadores, está invicto: possui três vitórias, nove pontos e saldo de cinco gols. Em situação semelhante na competição aparece apenas o América do México, que tem no chileno Iván Zamorano sua maior estrela. Leia mais no Jornal da Tarde