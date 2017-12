Só resta uma vaga na Série A3 A primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 está praticamente definida. Faltando apenas uma rodada, sete clubes já garantiram a classificação para a fase seguinte. Neste fim de semana, ECO-Osasco e Primavera se garantiram no Grupo 2 a o lado de XV de Piracicaba e Guaratinguetá. Pelo Grupo 1, a última vaga será decidida entre Barretos e XV de Jaú. A rodada também definiu o único rebaixado: o Grêmio Sãocarlense, que sábado, empatou com o Barretos, por 1 a 1. Na última rodada, o Barretos, fora de casa, enfrenta o líder, o Sertãozinho, enquanto o XV de Jaú pega o Sãocarlense, já rebaixado, em São Carlos. O quarto colocado se juntará a Sertãozinho, Mirassol e Noroeste. O Sertãozinho, já classificado e líder do Grupo 1, venceu o Internacional de Bebedouro, fora de casa, por 3 a 2. O time do técnico Edson Só lidera com folga, somando 31 pontos. O Inter, que se livrou do rebaixamento, é o sétimo, com dez. Em Bauru, Noroeste e Mirassol, já classificados, empataram por 0 a 0. O Noroeste é o terceiro com 23 e o Mirassol o segundo, com 28. O XV de Jaú venceu de virada o Jaboticabal por 2 a 1 e foi a 17 pontos na quinta posição, ficando a apenas um ponto do Barretos. O Jaboticabal permanece em sexto lugar, com 12. No Grupo 2, o XV de Piracicaba venceu o Rio Claro, na casa do adversário, por 2 a 0. A vitória assegurou a liderança na primeira fase para o time piracicabano, que soma 24. O Rio Claro foi para a lanterna, com 11. O Independente venceu por 2 a 1 o Guaratinguetá, em Limeira, por 2 a 1. A vitória, porém, não adiantou nada, pois o time está eliminado, ocupando a sexta posição, agora com 15 pontos. O time do Vale do Paraíba é o segundo, com 21. O ECO-Osasco perdeu em casa para o Palmeiras-B, por 2 a 0, mas se classificou depois do empate entre Mauaense e Primavera, que terminou em 0 a 0. Confira todos os resultados da rodada: Barretos 1 x 1 Sãocarlense, Noroeste 0 x 0 Mirassol; Inter de Bebedouro 2 x 3 Sertãozinho; Primavera 0 x 0 Mauaense; Independente 2 x 1 Guaratinguetá; ECO 0 x 2 Palmeiras B, Rio Claro 0 x 2 XV de Piracicaba e XV de Jaú 2 x 1 Jaboticabal. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 31 pontos; 2) Mirassol 28; 3) Noroeste 23; 4) Barretos 19; 5) XV de Jaú 17; 6) Jaboticabal 15; 7) Inter Bebedouro 10; 8) Sãocarlense 5. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba 24 pontos; 2) Guaratinguetá 21; 3) ECO e Primavera 19; 5) Mauaense 15; 6) Independente 15; 7) Palmeiras-B 14; 8) Rio Claro 11.