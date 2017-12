Só resta uma vaga nas quartas da Série C Sete clubes já estão classificados para as quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro da Série C, após os jogos disputados nesta quarta-feira. O último classificado sairá do jogo entre Botafogo e Confiança pelo Grupo 73, adiado para esta quinta-feira, por causa das chuvas em Aracaju. A quinta fase será disputada por oito clubes, divididos em quatro grupos de dois times que se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro domingo e o segundo na quarta-feira. Os mandos de campo já foram definidos por sorteio realizado, terça-feira, na sede da CBF. Como já aconteceu na outra fase, o primeiro critério é o número de pontos. Em caso de igualdade vale o saldo de gols. Se houver empate, o gol fora tem peso dobrado. Caso contrário, a decisão da vaga acontece na cobrança de pênaltis. Os quatro classificados vão disputar o quadrangular final, com todos se enfrentando em turno e returno. Campeão e vice sobem para a Série B em 2004. Jogos decisivos - Pelo Grupo 71, no Maranhão, o Imperatriz venceu a Tuna Luso, por 1 a 0, mas o time paraense se classificou porque tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Agora vai enfrentar o Campinense, que garantiu sua vaga mesmo perdendo no interior do Ceará para o Itapipoca por 2 a 1. No primeiro jogo, os paraibanos venceram por 1 a 0. Como houve empate em pontos e no saldo de gols, a vaga foi definida pelo gol fora de casa - de peso dois. No Grupo 74, em Brasília, o CFZ perdeu para o Palmas, por 1 a 0, mesmo resultado do primeiro jogo. O time de Tocantins, agora, espera o vencedor do Grupo 73, entre Confiança e Botafogo. No primeiro jogo, na Paraíba, deu Botafogo: 2 a 0. Pelo Grupo 75, em Juiz de Fora, o Tupi venceu o Bragantino por 1 a 0, mas tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 1. O time de Bragança Paulista vai enfrentar o Santo André, que ficou com a vaga do Grupo 76 mesmo perdendo em casa para o Cabofriense por 2 a 1 (mesmo placar do jogo inicial). A vaga foi assegurada nos pênaltis: 4 a 2 para os paulistas. No Grupo 77, em Alvorada-RS, o RS venceu o Ituano por 3 a 1, descontando o placar de Itu. Mas os paulistas venceram nos pênaltis por 4 a 3. Curiosamente os times voltam a se enfrentar, uma vez que o RS ficou com o time de melhor índice técnico entre os 14 times que disputaram esta quarta fase. Confira os resultados da rodada: Grupo 71 - Imperatriz-MA 1 x 0 Tuna Luso-PA; Grupo 72 - Itapipoca-CE 2 x 1 Campinense-PB; Grupo 74 - CFZ-DF 0 x 1 Palmas-TO; Grupo 75 - Tupi-MG 1 x 0 Bragantino-SP (1 x 3); Grupo 76 - Santo André-SP 1 x 2 Cabofriense-RJ; Grupo 77 - RS-RS 3 x 1 Ituano-SP. Confira os próximos jogos: Grupo 78 - Campinense x Tuna Luso; Grupo 79 - Botafogo-PB/Confiança-SE x Palmas-TO; Grupo 80 - Santo André-SP x Bragantino; Grupo 81 - RS-RS X Ituano/RS.