Só Romário ainda não se diz vascaíno A novela da contratação do artilheiro Romário pelo Vasco teve mais um capítulo hoje. Enquanto o presidente vascaíno Eurico Miranda afirmou que o atacante vai jogar o Campeonato Carioca pelo clube, o atleta avisou que vai atuar pela competição, só não sabe se será fazendo gols pelo time de São Januário. "O Romário vai jogar pelo Vasco. Tenho até às 17h55 de sexta-feira para registrá-lo na federação. Não estou com pressa", disse Eurico Miranda. "Já fizemos um acordo verbal e entre nós dois a palavra basta." Romário que hoje participou entre os titulares do Vasco no primeiro coletivo realizado pelo técnico Joel Santana, para a estréia contra a Portuguesa, no domingo, pelo Campeonato Carioca, não ratificou as palavras de Eurico Miranda. "Vou jogar o Carioca, só não sei se será pelo Vasco", frisou. Para Joel Santana, a questão da contratação de Romário já está concretizada. Hoje, o treinador escalou o artilheiro entre os titulares para a realização do coletivo. O atacante atuou por cerca de 30 minutos, ora no ataque, ora no meio-de-campo. Uma das novidades do treino foi a proibição de os cinegrafistas gravarem imagens do treino, durante um determinado tempo, feita pelo técnico vascaíno. "Não tem nada de mistério. Não quero fazer charme. Só desejo fazer o treinamento de algumas jogadas sem ter nada revelado. No Rio é impossível fazer segredo de alguma coisa", justificou Joel Santana.