Só Ronaldinho Gaúcho quis descansar Do ?Trio de Ouro? de atacantes do Brasil, que é como a imprensa paraguaia trata Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, apenas o cabeludo do Barcelona resolveu seguir a recomendação da comissão técnica. Ronaldinho Gaúcho passou quase toda a tarde desta segunda-feira descansando em seu quarto. À noite, disse que se sentia bem melhor. Ele lembrou que estava menos desgastado que os demais porque não atuou no fim de semana pelo Barcelona. O coordenador-técnico, Zagallo, considerou a atitude de Ronaldo e Kaká como uma ?terapia de relaxamento?. ?Foi uma higiene mental e eles são maduros o suficiente para saber se tinham ou não condições de jogar golfe.