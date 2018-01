Só Saulo se livrou das vaias na Vila O Santos deixou o campo debaixo de uma grande vaia e só Saulo saiu aplaudido. Esse foi o retrato do jogo contra o Flamengo, com o time desarticulado e o goleiro fazendo boas defesas. "Essa é minha função. Minha parte é manter o gol zero contra o Santos", disse ele. Se a torcida pede reforços, o presidente Marcelo Teixeira acha que está difícil contratar um atacante no momento. ?Pelas opções que existem no mercado", explicou o dirigente, sem muita esperança de conseguir fechar um grande nome para inscrever ainda este mês para disputar o Brasileiro. "Tentamos alguns nomes de bom nível, mas as condições são difíceis". Sobre Vágner Love, Teixeira acredita não ter mais oportunidade de contratá-lo. "Acredito que a situação esteja definida, depois de o CSKA ter manifestado sua posição". Os aplausos para Saulo chegaram no momento certo, junto com as informações de que o Santos teria fechado pré-contrato com o reserva são-paulino Roger para o próximo ano. O atual titular disse que nem pensa nisso. "Procuro não ver, procuro trabalhar mais para mostrar que não há necessidade de trazer um outro goleiro. Se a diretoria quiser contratar, não posso fazer nada a não ser continuar meu trabalho". Sobre o jogo de ontem, Saulo revelou que o comportamento do Flamengo surpreendeu os santistas. "Eles tomaram a iniciativa do jogo e acabaram nos surpreendendo". Para Basílio, que entrou no segundo tempo, o que faltou ao Santos foi competência para marcar os gols que dariam a vitória e manteriam o time na liderança. "Pecamos na finalização e perdemos boas oportunidades durante a partida", disse, admitindo que ele mesmo perdeu uma dessas chances. O zagueiro Luís Alberto também lamentou os gols perdidos: ?O futebol tem dessas coisas, tem dias em que a bola não entra de jeito algum". O técnico Gallo chegou a dizer que seus jogadores desperdiçaram "quatro ou cinco gols perdidos de forma absurda". Mesmo com o mau resultado que fez o time perder a liderança, ele não mostrou preocupação, pois apenas um ponto separa os cinco primeiros classificados. "O equilíbrio é muito grande", disse ele, preferindo comemorar a campanha do seu time, que não perde há dez partidas. Giovanni agüentou apenas 23 minutos de jogo e pediu para sair. "Estava cansado e não é nada grave", amenizou. Ele acredita que estará completamente recuperado para o próximo jogo do Santos, domingo, contra o Atlético-MG. Os santistas irão aproveitar a folga de quarta-feira para submeter o atleta a um tratamento específico de recuperação. Gallo vai ter vários desfalques para a próxima partida. Kléber foi expulso, enquanto Ávalos e Wendel levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Rogério, que estava suspenso, deverá voltar ao time, que poderá ter também o retorno do volante Fabinho.