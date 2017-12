Só Tevez de titular joga em Goiânia Tevez será a grande atração da partida desta quarta-feira contra o Goiás, às 21h55, em Goiânia, na estréia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Na sexta-feira, a estrela do time será julgada pelo STJD por haver ofendido o árbitro Anselmo da Costa no jogo contra o São Caetano, e até a diretoria acredita que será punido por, no mínimo, seis partidas. "Apanho muito em campo e não vejo os árbitros tomarem qualquer atitude para coibir os pontapés que me dão", reclama Tevez. A grande preocupação corintiana está na confissão que o jogador fez. Ele assumiu ter xingado a mãe de Anselmo da Costa. Para amenizar a situação, advogados corintianos têm fitas do árbitro ofendendo Tevez. "O julgamento sendo confirmado para sexta-feira é melhor para o Carlitos que esteja em campo contra o Goiás. Ele ficará um tempo parado. Será um prejuízo danado para o Corinthians. Vamos ter de nos superar", deixa escapar Márcio. O treinador confirma a dependência que o time tem de Tevez. "Quando ele está em campo todos jogam melhor. Os adversários ficam tão tensos que acabam deixando espaço para o restante da equipe. Não há quem não saiba a importância do Carlitos aqui no Corinthians", assegura Roger. Tevez atuará com jovens jogadores que serão testado por Márcio Bittencourt. "Nós precisamos evitar o desgaste dos nossos jogadores no Brasileiro. A Copa Sul-Americana tem a sua importância, mas existem situações que exigem prioridade. Não posso expor atletas que estão perdendo três a quatro quilos em cada partida. O Brasileiro ainda é muito longo", afirma o técnico, que está muito mais preocupado em preparar a equipe para manter a liderança do Campeonato Brasileiro do que com a Sul-Americana. A partida contra o Goiás tem importância para Carlos Alberto. O jogador, que perdeu a posição no time, recomeçará uma partida depois de um mês. Desde o jogo contra o Paraná ele está fora. "Vou fazer o máximo nesse jogo. Estou querendo recuperar o espaço que perdi. Sei que posso fazer muito mais pelo Corinthians. E vou provar isso", afirma o meia, que deverá atuar improvisado no ataque. Fábio Costa ficou em São Paulo. Marcelo, de 21 anos, será o seu substituto. Na lateral direita irá atuar Eduardo Ratinho, de 23 anos. "Eu preciso dar ritmo a esses jogadores. Preciso vê-los em campo em uma partida importante", diz Márcio. Em relação a Nilmar, o anúncio da contratação por empréstimo de um ano deve acontecer ainda nesta quarta. "A MSI já se acertou com o Lyon. Tudo está muito mais do que encaminhado para a volta de Nilmar ao futebol brasileiro. Nós também já deixamos quase tudo certo com o Kia. Vamos nos reunir amanhã (quarta) e fechar de vez a transação. Sinceramente, não acredito que exista alguma coisa impedindo o negócio. Ao contrário. Acho que basta sentar e conversar todos juntos", analisa o procurador do jogador, Orlando da Hora. A MSI vai pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 4,3 milhões) pelo empréstimo de um ano do atacante. Ele receberá R$ 1 milhão como luvas e salários de R$ 150 mil. Nilmar tem apenas 21 anos e está na reserva do Lyon. Seu contrato com o time francês termina em 2009.