Só três jogadores encararam torcida na chegada a São Paulo Apenas três jogadores da seleção brasileira que desembarcaram em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, tiveram coragem de encarar a imprensa e a torcida no Aeroporto Internacional de Cumbica. Do grupo de oito atletas que viajaram de Frankfurt ao Brasil, o capitão e lateral-direito Cafu, o volante Mineiro e o zagueiro Cris passaram pelo pequeno tumulto causado no terminal de desembarque e tiveram de ouvir alguns insultos por causa da eliminação nas quartas-de-final da Copa do Mundo. Quem também chegou na capital paulista, mas preferiu sair por outro terminal do aeroporto foram o goleiro Rogério Ceni e o lateral-direito Cicinho. Outros três jogadores apenas passaram pela alfândega e pegaram vôos de conexão para suas cidades - o meia Ricardinho foi para Curitiba; e o volante Gilberto Silva e o atacante Fred viajaram para Belo Horizonte. Mesmo sem atuar um minuto sequer no Mundial da Alemanha, Mineiro ficou feliz por participar da seleção e, assim como todos, lamentou a eliminação precoce do Brasil. "Tínhamos plenas condições de ganhar o título. Esse era o nosso objetivo. Agora não adianta mais lamentar", disse o jogador, que agora voltará suas atenções para a fase decisiva da Copa Libertadores da América pelo São Paulo.