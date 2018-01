Só um milagre classifica a Portuguesa O empate por 0 a 0 diante do Joinville, sábado, em Santa Catarina, foi um péssimo resultado para a Portuguesa, mas matematicamente ainda não acabou com as chances da equipe de chegar à segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, nas duas últimas rodadas, a equipe não depende mais somente de seus resultados e precisa de uma complicada combinação de resultados para se garantir entre os oito melhores. O time do Canindé está na 13º colocação do campeonato, com 27 pontos, e pode chegar, no máximo, a 33. Basicamente, a disputa pelo oitavo lugar será contra outras cinco equipes: Náutico, Avaí, Ceará, Paulista e Londrina. Obrigatoriamente, a Lusa tem de vencer o América-MG, quinta-feira, no Canindé, e o Sport, no Recife, dia 27. Se perder um dos jogos, pode chegar, no máximo, a 30 pontos, e estará eliminada. Ainda assim, se conquistar duas vitórias, precisará torcer para que Náutico e Avaí percam uma de suas partidas, ou empatem os dois compromissos. O Náutico recebe o Gama, e na última rodada joga em Niterói, contra o Botafogo. Já o Avaí pega o Palmeiras, em Florianópolis, e o Anapolina, em Anápolis. Ceará, Paulista e Londrina, outros concorrentes à classificação, só podem ganhar quatro em seis pontos a serem disputados. O Ceará enfrenta o Santa Cruz, nesta terça-feira, e o Marília, em Fortaleza. O Paulista receberá o Anapolina, e jogará contra o União São João, em Araras. Já o Londrina terá pela frente o Marília, no interior de São Paulo, e o Santa Cruz, em casa. O elenco da Portuguesa voltou aos treinos nesta segunda-feira pela manhã, no Canindé. À tarde, o treinamento foi realizado no CT do Parque Ecológico. O técnico Heriberto da Cunha fez uma longa reunião com os jogadores e procurou alimentar as esperanças do grupo. ?Ainda podemos conseguir uma das vagas. Precisamos continuar acreditando", disse o treinador, que, no entanto, reconhece a gravidade da situação. ?Não poderíamos ter deixado para ganhar os pontos nas últimas rodadas." Diante do América-MG, Heriberto poderá contar com a força máxima da equipe, pois terá a volta do volante Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão diante do Joinville. O volante Bruno, expulso em Santa Catarina, está fora do jogo.