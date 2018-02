Só uma desgraça elimina o Flu Tanto jogadores como o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, estão tranqüilos quanto à classificação do time para a próxima fase do Campeonato Carioca. Somente um milagre eliminará o Tricolor. Para tanto, o Botafogo terá que derrotar o América por 13 gols de diferença. Renato acredita que Botafogo e Americano vão disputar a última vaga para as semifinais. Com isso, ele já inicia esta semana os treinamentos visando a primeira partida, que poderá ser contra o Flamengo, o time de Campos ou até mesmo o Alvinegro.