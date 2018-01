Só vitória interessa ao Ituano Logo em sua segunda partida como técnico do Ituano, o técnico Carlos Rabello já tem uma crise para administrar na campanha da Série B do Brasileiro. Ele estreou na derrota em Itu para o Paulista, por 3 a 1, mas o time já havia perdido outras duas consecutivas sob o comando de Válter Ferreira, para os também paulistas Santo André e Guarani. Para quebrar esta seqüência que tirou o time da zona de classificação o técnico não considera outro resultado senão a vitória nesta terça-feira, no Estádio Novelli Júnior, diante do Criciúma, pela abertura da 12ª rodada. "Em competições importantes não há mesmo tempo para adaptação. Estou ciente que serei cobrado pelos resultados. Futebol é assim", definiu o novo comandante. O Ituano é o 12º colocado, com 14 pontos, e só com uma vitória pode retornar à zona do rebaixame nto. O Criciúma, que no final de semana goleou o Bahia, por 4 a 1, subiu para a 16ª colocação, com 13 pontos. Rabello não poderá contar com o atacante Joelson, que foi expulso na derrota em Itu. Para seu lugar, Marco Aurélio deve ter a chance de estrear como titular. Juliano, que estava lesionado desde o final do Campeonato Paulista, deve voltar. O técnico leva para o jogo ainda duas dúvidas. Na defesa, Jéci treinou bem e pode ganhar a vaga de Erivélton, enquanto Kauê pode continuar na lateral-esquerda. No Criciúma, Dorival Júnior deve manter boa parte do time que goleou o Bahia. A única alteração pode ser a entrada de Ramon no lugar de Alex Sandro. Ainda no meio de campo, Douglas retorna de suspensão, mas o técnico preferiu levar a dúvida até momentos antes do jogo, já que Neném foi muito bem.